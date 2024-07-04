РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Усього відомо про одну загиблу людину й сімох поранених.

"За даними слідства, 4 липня 2024 року під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило с. Стінки Краматорського району. На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин", - ідеться у повідомленні.

"Також поблизу водойми с. Клебан Бик Іллінівської СВА дістав поранення мешканець 59 років", - додали у прокуратурі.

Крім того, російська армія атакувала приватну забудову в селищі Північне Бахмутського району. У власній оселі дістала поранення родина: 58-річний батько, 50-річна мама та їхній 10-річний син. Тип використаної окупантами зброї встановлюється.

"На с. Мирне Волноваського району ЗС РФ скинули авіабомби "УМПБ Д-30СН". Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних. Жінки 34 і 62 років та 45-річний чоловік перебували на вулиці", - поінформували в прокуратурі.

Зазначається, що всіх постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями. Їм надають необхідну медичну допомогу.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки й сільськогосподарську техніку.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.