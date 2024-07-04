РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
Російська окупаційна армія 4 липня обстріляла три населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинула жінка, серед поранених – 10-річний хлопчик
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Усього відомо про одну загиблу людину й сімох поранених.
"За даними слідства, 4 липня 2024 року під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило с. Стінки Краматорського району. На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин", - ідеться у повідомленні.
"Також поблизу водойми с. Клебан Бик Іллінівської СВА дістав поранення мешканець 59 років", - додали у прокуратурі.
Крім того, російська армія атакувала приватну забудову в селищі Північне Бахмутського району. У власній оселі дістала поранення родина: 58-річний батько, 50-річна мама та їхній 10-річний син. Тип використаної окупантами зброї встановлюється.
"На с. Мирне Волноваського району ЗС РФ скинули авіабомби "УМПБ Д-30СН". Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних. Жінки 34 і 62 років та 45-річний чоловік перебували на вулиці", - поінформували в прокуратурі.
Зазначається, що всіх постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями. Їм надають необхідну медичну допомогу.
У населених пунктах пошкоджено житлові будинки й сільськогосподарську техніку.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 28 червня російські окупанти КАБами обстріляли Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки загинули 4 людини, також було поранено дитину.
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