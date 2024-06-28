Російські окупанти КАБами обстріляли Нью-Йорк на Донеччині: загинули 4 людини, серед поранених 8-річна дитина

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Російські загарбники сьогодні зранку вкотре завдали бомбові удари по Торецькій територіальній громаді, кажуть у прокураторі. Ворог обстріляв селище Нью-Йорк, застосувавши, попередньо, "КАБ-250". Через влучання у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік.

Ще один снаряд влучив по багатоквартирній забудові - внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Тілесні ушкодження дістали 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий.

У результаті обстрілу населеного пункту також пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали у прокуратурі.