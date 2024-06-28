Росіяни вбили літню жінку, обстрілявши село на Херсонщині
Ввечері 27 червня російські війська обстріляли село Золота Балка у Херсонській області, в результаті чого загинула цивільна жінка
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські війська вбили жительку Золотої Балки. Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка", - написав він.
- Російська окупаційна армія вдень четверга, 27 червня, атакувала Херсонську область: внаслідок ворожого удару знищено 25 гектарів озимої пшениці.
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