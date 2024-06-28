Росіяни вбили літню жінку, обстрілявши село на Херсонщині

Українців закликали встановлювати малі сонячні станції. Це дасть енергосистемі до 1 ГВт потужності

"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами