На Херсонщині окупанти вдарили по полю: знищено 25 га озимої пшениці
Російська окупаційна армія вдень четверга, 27 червня, атакувала Херсонську область: внаслідок ворожого удару знищено 25 гектарів озимої пшениці
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що окупанти з артилерії обстріляли поле поблизу села Шляхове Бериславського району. Таким чином було знищено двадцять пʼять гектарів озимої пшениці.
В ОВА додали, що інформації про постраждалих людей немає.
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація
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