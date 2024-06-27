На Херсонщині окупанти вдарили по полю: знищено 25 га озимої пшениці

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що окупанти з артилерії обстріляли поле поблизу села Шляхове Бериславського району. Таким чином було знищено двадцять пʼять гектарів озимої пшениці.

В ОВА додали, що інформації про постраждалих людей немає.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація