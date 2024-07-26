Маркарова розповіла, коли F-16 будуть застосовані на полі бою
Посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 вже у 2024 році, і вони будуть задіяні на фронті
Про це вона розповіла в етері телемарафону "Єдині новини".
"2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків", - зазначила Маркарова.
Вона також додала, що найближчими місяцями Україна отримає значну кількість нової зброї, зокрема, артилерійські снаряди та нові системи ППО.
"Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив", - заявила посолка.
За її словами, наразі українська дипломатія працює над отриманням додаткових п'яти систем ППО.
"Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах", - підсумувала Маркарова.
- 19 липня президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами його зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Україна має позитивне рішення від польського уряду щодо передачі винищувачів F-16.
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