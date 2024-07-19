Маємо позитивне рішення уряду Польщі щодо F-16 для України: Зеленський про підсумки зустрічі з Туском

Про це він написав у соцмережі Х.

Президент зазначив, що зустрівся з польським прем'єром у п'ятницю, 19 липня, на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Зокрема, політики обговорили посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей", - додав Зеленський.

Він також висловив вдячність Польщі за "рішучу підтримку України".