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Маємо позитивне рішення уряду Польщі щодо F-16 для України: Зеленський про підсумки зустрічі з Туском

19 липня, 2024 п'ятниця
16:47
Світ Туск і Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами його зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Україна має позитивне рішення від польського уряду щодо передачі винищувачів F-16

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

Президент зазначив, що зустрівся з польським прем'єром у п'ятницю, 19 липня, на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Зокрема, політики обговорили посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей", - додав Зеленський.

Він також висловив вдячність Польщі за "рішучу підтримку України".

  • Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що партнери України анонсували передачу вдвічі більшої кількості винищувачів F-16, ніж підготували пілотів та інженерів для їх обслуговування.
Теги:
Україна
Польща
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Війна з Росією
F-16
допомога Україні
зброя для України
Авіація
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