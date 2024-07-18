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Кількість обіцяних Україні літаків F-16 вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, - Арахамія

18 липня, 2024 четвер
04:17
Війна з Росією Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що партнери України анонсували передачу вдвічі більшої кількості винищувачів F-16, ніж підготували пілотів та інженерів для їх обслуговування

Зміст

Про це Арахамія повідомив в етері телемарафону, передає РБК-Україна

"Зараз кількість обіцяних нам бортів... вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - заявив він.

Арахамія вказав, що наразі українська делегація у США намагається зробити так, аби черга інших країн на полігони, де відбуваються навчання пілотів, посунулась. 

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Арахамія також прокоментував повільні темпи постачання винищувачів Бельгією, Нідерландами, Данією та іншими союзниками. За його словами, до цього треба ставитися з розумінням, оскільки темпи постачань все одно є рекордними: зазвичай процес займає п’ять-шість років. Водночас Україна отримає F-16 за рік. 

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  • 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
  • Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що перші літаки F-16 будуть передані Україні ще до кінця літа цього року.
  • Згодом заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів.
Теги:
Світ
Україна
Нідерланди
військові
ЗСУ
Давид Арахамія
F-16
Військові новини
Авіація
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