Кількість обіцяних Україні літаків F-16 вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, - Арахамія

Про це Арахамія повідомив в етері телемарафону, передає РБК-Україна.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів... вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - заявив він.

Арахамія вказав, що наразі українська делегація у США намагається зробити так, аби черга інших країн на полігони, де відбуваються навчання пілотів, посунулась.

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Арахамія також прокоментував повільні темпи постачання винищувачів Бельгією, Нідерландами, Данією та іншими союзниками. За його словами, до цього треба ставитися з розумінням, оскільки темпи постачань все одно є рекордними: зазвичай процес займає п’ять-шість років. Водночас Україна отримає F-16 за рік.

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