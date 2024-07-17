"Робота українських пілотів F-16 дивовижна": міністр оборони Нідерландів прокоментував терміни появи літаків в Україні

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями", - сказав міністр.

Також він прояснив, чому не озвучуються точні дати появи винищувачів в Україні.

"Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. Але ми знаємо, що F-16 також є мішенню для Росії, і якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму. І ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є. Тож це те, чим я не буду ділитися", - пояснив Брекельманс.

Водночас він відзначив дивовижні вміння українських пілотів.

"Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії. Я можу сказати, що те, що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне", - наголосив міністр.

Він зазначив, що всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.

"Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів. Але пріоритет – протиповітряна оборона", - додав Брекельманс.