F-16 уже на шляху до України: Блінкен сказав, коли винищувачі почнуть бойові чергування
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України
Про це він повідомив під час форуму НАТО, передає hromadske.
"Я також радий оголосити, що поки ми говоримо, здійснюється передача (Україні, - ред.) літаків F-16 з Данії та Нідерландів", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що ці винищувачі літатимуть в небі над Україною вже цього літа, "щоб забезпечити, що Україна може продовжувати ефективно захищати себе".
- 10 липня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.
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