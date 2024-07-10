F-16 уже на шляху до України: Блінкен сказав, коли винищувачі почнуть бойові чергування

Про це він повідомив під час форуму НАТО, передає hromadske.

"Я також радий оголосити, що поки ми говоримо, здійснюється передача (Україні, - ред.) літаків F-16 з Данії та Нідерландів", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що ці винищувачі літатимуть в небі над Україною вже цього літа, "щоб забезпечити, що Україна може продовжувати ефективно захищати себе".