Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16, перші поставки планують до кінця року
Норвегія вирішила передати Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році
Про це повідомляє VG.
Стере підкреслив, що здатність Києва захищати свою країну від російських атак у повітрі є важливою в її "оборонній битві".
"Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати пожертвування протягом 2024 року", - сказав норвезький прем’єр.
У матеріалі нагадують: Стере під час візиту до Києва у 2023 році заявляв про те, що його держава поставить Україні F-16. Проте тоді очільник уряду не розкривав подробиць, скільки винищувачів будуть відправлені та коли.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен раніше повідомила, що до України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Відповідний дозвіл уже виданий.
- 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.
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