Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16, перші поставки планують до кінця року

Про це повідомляє VG.

Стере підкреслив, що здатність Києва захищати свою країну від російських атак у повітрі є важливою в її "оборонній битві".

"Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати пожертвування протягом 2024 року", - сказав норвезький прем’єр.

У матеріалі нагадують: Стере під час візиту до Києва у 2023 році заявляв про те, що його держава поставить Україні F-16. Проте тоді очільник уряду не розкривав подробиць, скільки винищувачів будуть відправлені та коли.