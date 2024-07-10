"Проблема в кількості і датах": Зеленський назвав цифру, скільки літаків F-16 потрібно Україні
ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі
Про це заявив президент Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана.
"Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський, зауваживши, що партнери України мають цю інформацію.
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Він наголосив: "Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян, - ред.) дорівнятися у небі, це буде складно".
- Нагадаємо, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що до України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Відповідний дозвіл уже виданий.
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