У Нідерландах видали дозвіл на експорт F-16 до України
До України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Відповідний дозвіл уже виданий
Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів, передає Укрінформ.
“22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків. Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано”, - написала Оллонґрен.
F-16 будуть доставлені “незабаром”, йдеться у листі. Палата представників проінформують про це конфіденційно.
- Перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16 уже завершили навчання в Данії. Більшість їх уже повернулись в Україну.
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