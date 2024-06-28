Данія підготувала перших 50 українських фахівців для обслуговування літаків F-16

Про це повідомив командувач Королівських повітряних сил Данії генерал-майор Ян Дам в інтерв’ю TV2.

За його словами, більша частина вищезгаданих фахівців уже повернулася до України й очікує на прийом перших винищувачів F-16 на авіабазах.

Він також додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання.

Водночас триває підготовка першої групи українських пілотів, які опановують нічні польоти, розповів Дам.

Як зазначив командувач, підготовка пілотів розрахована на 6-8 місяців.