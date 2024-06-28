Данія підготувала перших 50 українських фахівців для обслуговування літаків F-16
Перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16 уже завершили навчання в Данії. Більшість їх уже повернулись в Україну
Про це повідомив командувач Королівських повітряних сил Данії генерал-майор Ян Дам в інтерв’ю TV2.
За його словами, більша частина вищезгаданих фахівців уже повернулася до України й очікує на прийом перших винищувачів F-16 на авіабазах.
Він також додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання.
Водночас триває підготовка першої групи українських пілотів, які опановують нічні польоти, розповів Дам.
Як зазначив командувач, підготовка пілотів розрахована на 6-8 місяців.
- Богдан Кліх, ексміністр оборони Республіки Польща, голова Сенатської комісії до справ Європейського Союзу в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що запуск авіаційної коаліції є найскладнішим у підтримці України, бо навчання українських пілотів на F-16 забрало деякий час.
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