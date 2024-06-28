Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Данія підготувала перших 50 українських фахівців для обслуговування літаків F-16

Данія підготувала перших 50 українських фахівців для обслуговування літаків F-16

28 червня, 2024 п'ятниця
13:24

Перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16 уже завершили навчання в Данії. Більшість їх уже повернулись в Україну

Зміст

Про це повідомив командувач Королівських повітряних сил Данії генерал-майор Ян Дам в інтерв’ю TV2.

За його словами, більша частина вищезгаданих фахівців уже повернулася до України й очікує на прийом перших винищувачів F-16 на авіабазах.

Він також додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання.

Водночас триває підготовка першої групи українських пілотів, які опановують нічні польоти, розповів Дам.

Як зазначив командувач, підготовка пілотів розрахована на 6-8 місяців.

  • Богдан Кліх, ексміністр оборони Республіки Польща, голова Сенатської комісії до справ Європейського Союзу в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що запуск авіаційної коаліції є найскладнішим у підтримці України, бо навчання українських пілотів на F-16 забрало деякий час.

Теги:
Україна
військові
Данія
ЗСУ
F-16
Військові новини
підтримка України
Авіація
Читайте також:
путін і Шахназаров
26 червня, 2024 середа
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
27 червня, 2024 четвер
Порушення мобілізаційного законодавства: адвокат пояснив, коли громадянин підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній
Рамзан Кадиров
27 червня, 2024 четвер
"В'бємо всіх": після подій в Дагестані Кадиров заявив, що треба карати родичів екстремістів
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 43.21
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
13:45
Оновлено
Президентка Словенії Пірц Мусар у Києві спільно із Зеленським вшанували пам’ять захисників та обговорили другий Саміт миру
13:31
Інтерв’ю
Вікторія Амеліна
"Приїжджають люди з усього світу, аби сказати – я знав Віку": спадок загиблої письменниці та волонтерки Вікторії Амеліної
13:30
Ексклюзив
байден трамп дебати
На дебатах Трамп згадував Україну не тому, що він наш друг, - політик Рибачук 
13:30
Атомна енергетика
Обмеження та планові вимкнення діють протягом доби: ситуація в енергосистемі станом на 28 червня
13:18
збили російський Су-25
СтратКом ЗСУ опублікував мапу літаків РФ, уражених за перше півріччя 2024-го
12:50
Ексклюзив
У Києві нагадали про долю полонених морпіхів – захисників Маріуполя
12:49
Справи Майдану: ДБР скерувало до суду справу беркутівців, які допомагали окупувати Крим
12:25
тіло жінки з-під вагону метро
У Києві жінка загинула, потрапивши під потяг у метро
12:09
OPINION
Анатолій Амелін
Чи запровадять надзвичайний стан в енергетиці
12:02
Фінляндія
Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги для України на 159 млн євро
12:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 червня: скільки коштують долар та євро
11:48
ЗСУ
На фронті відбулося 59 боєзіткнень, на Сіверському напрямку росіяни наростили інтенсивність наступу, - Генштаб
11:30
Ексклюзив
російські окупанти
Росіяни більше бояться повертатися, ніж штурмувати, відмовників у них прив'язують до техніки, що йде в бій, - нацгвардієць Отченаш
11:29
На Донеччині нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи замінять Байдена після провальних дебатів та як довго інтенсивно наступатиме РФ. Акценти світових ЗМІ 28 червня
11:21
"Код незламності": у Берліні відкрили виставку трофейної російської зброї та техніки
11:15
Ексклюзив
окупанти
РФ не дуже вдається набирати людей на війну, експерти сумніваються в темпах 30-40 тис. на місяць, - Згурець
10:59
У Києві протестувальники проти знесення мафів заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу
10:30
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ повідомило про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу ЗАЕС
10:19
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
"Мусимо не забувати про обов’язки": Сирський привітав українців з Днем Конституції, закликавши вступати у військо
10:03
OPINION
Юрій Фізер
Історичні дебати... Чи переконали Байден і Трамп своїх виборців
10:02
Володимир Зеленський
"Україна - перше слово першої статті": Зеленський привітав українців із Днем Конституції
09:59
російські окупанти
Росіяни вбили літню жінку, обстрілявши село на Херсонщині
09:46
Джо Байден
У демократів заговорили про заміну Байдена іншим кандидатом після дебатів із Трампом, - NYT
09:32
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ворог не полишає спроб захопити Терни, Ямполівку і підлаштуватися під тактику ЗСУ, - комбат 60-ї ОМБр
09:29
Дональд Трамп
Опитування CNN: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%
08:33
Україна-Угорщина
Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана
08:26
україна німеччина
У Німеччині назвали умову, за якої зможуть навчати більше українських військових
08:02
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: щонайменше 7 загиблих, є поранені
08:02
OPINION
Олексій Петров
Що потрібно новобранцю
07:50
російські танки, окупанти, оркі
За добу армія РФ втратила літак, 1170 окупантів, 60 артсистем і 24 танки
07:23
ковбаса
У 30% українських перероблених продуктів перевищено вміст шкідливих для здоров'я трансжирів, - ВООЗ
07:02
грузія
Рух Грузії в ЄС фактично зупинений через дії влади, - Європейська рада
06:48
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує п'ять ракетоносіїв у Чорному, Азовському та Середземному морях
06:38
Румен Радев
Президент Болгарії Радев відмовився очолити делегацію на зустрічі НАТО, пояснивши це позицією щодо підтримки України
06:26
На фото: Григорій Лепс
Spotify видалив сторінки підсанкційних Лепса, Газманова, Гагаріної та ще кількох російських виконавців
05:55
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
05:47
Дебати Трампа і Байдена
На дебатах у США говорили про війну в Україні: Трамп заявив, що умови Путіна неприйнятні
05:43
Дебати Трампа і Байдена
Дебати Трампа і Байдена. Текстова онлайн-трансляція
03:48
Суми
У Сумах зафіксували опади невизначеного характеру. Деталі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV