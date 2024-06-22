З того, що я знаю, F-16 вже передаються до України, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є кілька коаліцій, які повинні працювати краще, одна з них – авіаційна. Перерахуємо для послідовності: збройна коаліція, коаліція з питань боєприпасів, "чеська ініціатива", є коаліція протиповітряних та протиракетних систем, тобто протиракетна коаліція. Польща займає передові позиції у бронетехнічній коаліції і передала Україні багато бронетехніки та транспортерів для війська. Чехи займають передові позиції в коаліції з питань боєприпасів, я сподіваюсь, що перша партія зібраних у тій "чеській ініціативі" боєприпасів надійде якнайшвидше, маю на увазі липень цього року. Є також авіаційна коаліція, запуск якої найскладніший, бо навчання українських пілотів на F-16 забрало деякий час, навіть довший час. Але зараз, із того, що я знаю, ті літаки вже передаються до України",- зауважив ексміністр оборони Республіки Польща.

Богдан Кліх висловив сподівання, що в найближчий період авіаційна коаліція реально підтримає повітряні потужності України, бо українське небо має бути захищене краще.