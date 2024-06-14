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Головна Світ Остін оцінив перспективи отримання Україною винищувачів F-16 цього літа

Остін оцінив перспективи отримання Україною винищувачів F-16 цього літа

14 червня, 2024 п'ятниця
18:21
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив оптимізм щодо отримання Україною американських винищувачів F-16 та пов’язаних із ними спроможностей уже цього літа

Зміст

Про це він заявив на підсумковій пресконференції за результатами дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає Голос Америки.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні спроможності F-16 вже цього літа. І я думаю, ви знаєте, я оптимістично налаштований, що це станеться", - заявив очільник американського оборонного відомства.

Окремо він привітав рішення Франції надати Україні французькі літаки Mirage-2000, наголосивши, що внесок кожної з країн допомагає Україні у боротьбі з російською агресією.

За його словами, для США є важливим переконатися, що Україна має усе необхідне "для управління двома складними системами та захисту цих систем одночасно".

"Отже, чудові спроможності, і знову ж таки, кожна частинка допомагає, нам просто потрібно переконатися, що ми об’єднуємо систему підтримки, та переконатися, що ці системи сумісні в тому, як вони використовуються в Україні", - підсумував Остін.

  • 12 червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що її країна передасть Україні перші F-16 вже цього літа – після того, як постачання винищувачів почне Данія.

Теги:
Україна
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
допомога США Україні
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