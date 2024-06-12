Нідерланди передадуть України перші F-16 цього літа, - міністерка оборони Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що її країна передасть Україні перші F-16 вже цього літа – після того, як постачання винищувачів почне Данія
Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".
"Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили", – заявила Кайса Оллонгрен.
Спершу Україна отримає літаки від Данії, а вже потім від Нідерландів. За словами міністерки, це – "спільний план".
Вона також припустила, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони "зроблять Повітряні сили і Протиповітряну оборону України набагато сильнішими".
"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – додала Оллонгрен.
- Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що частина західних винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, буде розміщена на іноземних авіабазах.
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