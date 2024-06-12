Нідерланди передадуть України перші F-16 цього літа, - міністерка оборони Оллонгрен

Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили", – заявила Кайса Оллонгрен.

Спершу Україна отримає літаки від Данії, а вже потім від Нідерландів. За словами міністерки, це – "спільний план".

Вона також припустила, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони "зроблять Повітряні сили і Протиповітряну оборону України набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – додала Оллонгрен.