Є певна кількість F-16, які будуть зберігатися не в Україні, - Повітряні Сили

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов заявив у інтерв'ю проєкту "Донбас.Реалії".

"На сьогодні 4 країни підтвердили надання літаків. Це не означає, що це остаточне рішення, тому що цих літаків у світі випущено набагато більше. І майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35. Тому цих літаків буде більше. І пропонувати, напевно, Україні їх також будуть", - сказав він.

Голубцов додав, що потрібно розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну.

"Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує", - додав бригадний генерал.

"Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть", - наголосив Голубцов.

Він додав, що якщо буде більше пілотів, відповідно буде більше літаків F-16 і на території України.

"В нас є певна кількість підготовлених аеродромів і ми знаємо цифру літаків, які зайдуть у першу чергу у цьому році. Ми знаємо, скільки зайде наступного року. Ці плани є", - підсумував військовий.

F-16 для України: що відомо

Свої винищувачі F-16 українській армії погодилися надати Норвегія, Нідерланди, Данія, Бельгія.

Для їх перебування в Україні слід підготувати відповідні засоби ППО та захищені бази зберігання, адже, як пояснив в ефірі Еспресо військовий експерт Олег Катков, щойно ці бойові машини з'являться на українській території, вони стануть "ціллю номер один" для російських повітряних ударів.

Перша група українських пілотів уже завершила навчання на винищувачах F-16, що проходило на військовій базі в Аризоні у США. Інша група проходила курс підготовки в Британії й далі продовжує займатися в Данії.

За даними Politico, Україна вимагає від США та інших країн пришвидшити навчання пілотів F-16.