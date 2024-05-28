У Defence Express пояснили, чому Україна досі не отримала F-16

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Спочатку має бути розгорнута ППО і захист баз. Тому що будь-які функціональні винищувачі, які опиняться в Україні, стануть ціллю номер один. Кремль кине все, що в нього є, щоб знищити їх на землі. Для росіян важливо перекреслити зусилля багатьох країн, які дійсно затягнулися. F-16 обіцяли ще взимку цього року. Зараз мова йде про літо. Сподіваюсь, що про літо цього року. Водночас зрозуміло, чому є така пауза. Тому що США блокували допомогу пів року. Враховуючи те, що озброєння цих літаків американське й ці літаки необхідно було модернізувати, а це залежить від надання допомоги США. Також зараз вирішується питання посилення ППО", - зауважив Катков.

Військовий експерт нагадав, що місяць тому речник командування Повітряних сил повідомив про те, що F-16 будуть перебувати у захищених місцях.

"Тобто мова йде про підземні споруди, де літаки будуть розташовані й де будуть обслуговуватися. F-16 будуть перебувати в постійному маневрі й регулярно змінювати авіабази. Тобто це доволі масштабний інфраструктурний проєкт, і це глобальна задача", - наголосив Катков.

На військовій базі в Аризоні у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16. У Повітряних силах зазначили, що навіть два такі літаки зможуть значно підсилити українську армію.

Наприкінці квітня також повідомлялося, що у Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але точні терміни не відомі. Згодом стало відомо, що перші літаки F-16 від Заходу прибудуть в Україну до липня.







