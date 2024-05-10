Перші винищувачі F-16 Україна отримає до липня, - ЗМІ
Перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну протягом кількох тижнів
Про це повідомляє The Standart з посиланням на високопоставлене військове джерело.
За словами співрозмовника видання, Україна отримає літаки F-16 за кілька тижнів - до червня-липня.
Водночас джерело не уточнило, яка саме держава поставить винищувачі.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.
8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.
21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.
18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.
22 березня стало відомо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.
29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.
Раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але поки що не відомі точні терміни
29 квітня Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.
1 травня речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає.
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