Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Перші винищувачі F-16 Україна отримає до липня, - ЗМІ

Перші винищувачі F-16 Україна отримає до липня, - ЗМІ

10 травня, 2024 п'ятниця
16:26
Війна з Росією US Department of Defense
Зміст

Перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну протягом кількох тижнів

Про це повідомляє The Standart з посиланням на високопоставлене військове джерело.

За словами співрозмовника видання, Україна отримає літаки F-16 за кілька тижнів - до червня-липня. 

Водночас джерело не уточнило, яка саме держава поставить винищувачі.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

22 березня стало відомо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але поки що не відомі точні терміни

29 квітня Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.

1 травня речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає.

Теги:
Світ
Україна
Росія
F-16
допомога Україні
Читайте також:
Кая Каллас
8 травня, 2024 середа
Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"
На фото: Шведський співак Ерік Сааде з палестинською арафаткою
8 травня, 2024 середа
Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою
Один з фаворитів Євробачення-2024 Nemo зі Швейцарія у півфіналі
10 травня, 2024 п'ятниця
У Мальме відбувся другий півфінал Євробачення-2024. Хто вийшов до гранд-фіналу
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.35
    Продаж 43.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
10 травня
17:28
Ексклюзив
знищені окупанти
Якщо росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей": Defence Express про ситуацію на Харківщині
17:24
окупанти
Схоже на імітацію російського наступу, – ЦПД про ситуацію на Харківщині
17:13
Кліматичні активісти пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей
Кліматичні активісти пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці
17:10
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна планує протягом наступних пів року суттєво децентралізувати енергосистему, – Шмигаль
17:07
Україна й Бельгія розпочали переговори щодо безпекової угоди
17:05
Херсонський музей ідентифікував ще одну викрадену росіянами під час окупації картину
16:52
військовий квиток, мобілізація
Важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою, – посол
16:52
Філіппіни, ВМС
Радник адміністрації президента Філіппін з нацбезпеки закликав вислати з країни китайських дипломатів: причина
16:49
Володимир Зеленський
Президент Зеленський не втратить свою легітимність після 21 травня, - Малюська
16:34
Герман Галущенко
Галущенко розповів, скільки часу знадобиться на добудову третього енергоблока ХАЕС
16:31
Зможуть очищати до 20 тис. м² землі щодня: агрохолдинг "Нібулон" отримав сертифікати на розмінування
16:18
На фото: Мохаммад Расулоф
В Ірані відомого режисера засудили до 8 років ув'язнення та побиття батогом за його фільми
16:18
Протести в Тбілісі
"Несумісний з європейськими цінностями", - країни ЄС попередили Грузію про наслідки закону про "іноагентів"
16:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Бий своїх, щоб чужі боялись. Чому Кубраков з фаворита став "крысой"?
16:06
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Три базові речі не прописані в законі про мобілізацію, - нардеп Синютка
15:58
Польский кордон, фермери
Посол Польщі про фермерів: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя"
15:53
Ольга Стефанішина
Від Севастополя до Києва: Стефанішина заявила, що в угоді про членство в ЄС не може бути питань щодо території України
15:49
Ексклюзив
На фото: "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Буду щасливий, якщо емоції знайдуть відгук у душах молоді: режисер Томенко про прем'єру фільму "Будинок "Слово"
15:48
долар євро валюта обмін
Бізнес отримає до €30 млн від Європейського інвестиційного банку: Шмигаль повідомив деталі
15:35
Олександр Павлюк
В Україні готують нові військові бригади, частину з них розгорнуть для захисту Києва, - генерал Павлюк
15:27
Ексклюзив
Карта. Куп'янськ_0805
Найбільш загрозливі й активні точки району - Кислівка і Котлярівка: голова РВА про ситуацію на Куп'янщині Харківської області
15:26
Зеленський зустрівся з представниками ПЦУ й УГКЦ: обговорили духовну підтримку фронту
15:18
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
"Місце смерті": Jerry Heil і alyona alyona прокоментували порядковий номер виступу на Євробаченні-2024
15:14
Наступ РФ на Харківщину: в ОВА заявили про загиблого від обстрілів
15:14
Оновлено
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Безпілотники ГУР атакували НПЗ у Калузькій області РФ, - ЗМІ
15:00
санкції США
США запровадили торговельні санкції проти 37 китайських компаній
14:54
Міністерство оборони України
Міноборони співпрацюватиме з акселератором Defence Builder задля допомоги оборонним стартапам
14:50
Оновлено
знищена ворожа техніка
Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині, ми зустріли їх вогнем, - Зеленський
14:25
Польща
Польща створить комісію, яка розслідуватиме вплив Росії та Білорусі на політику країни
14:20
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийшов у прокат в Ізраїлі
14:12
обстріл Сумщини, 10.05.24
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину
14:05
OPINION
Юрій Богданов
Китай і Росія спільно працюють над вторгнення на Тайвань
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:59
Новини компаній
У Музеї просто неба за підтримки БФ "МХП-Громаді" реставрують вітряк: записали ASMR-звуки реставрації
13:41
президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу хороші новини про допомогу": до Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова
13:39
парад в москві 9 травня
Зменшився масштаб: британська розвідка оцінила парад у Росії 9 травня
13:31
виробництво FPV-дронів у Калуші
Сухопутні війська створили рекрутинговий центр для укомплектування підрозділів безпілотних систем
13:14
Вовчанськ обстріл
"Такого обстрілу ще не бачили": з Вовчанської громади на Харківщині евакуюють населення
13:04
Вищий антикорупційний суд
Обрано запобіжний захід нардепу від "Слуги Народу", підозрюваному в незаконному збагаченні
12:59
Ексклюзив
нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
До війни готувався не лише Путін, а і Єльцин: Сергій Руденко про вихід своєї нової книжки "Анатомія війни. Путін і Україна"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV