Остання перешкода: Україна вимагає США пришвидшити навчання пілотів F-16

Про це повідомляє Politico із посиланням на людей, які ознайомлені з питанням.

За даними джерел, Україна має 30 пілотів, які повинні негайно почати навчання в США. Однак у Білому домі повідомила, що не вистачає тренувальних місць у програмі, аби прийняти більше 12 пілотів-стажерів одночасно.

Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

За даними видання, Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва. Українці стверджують, що можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе Києву відтіснити російські сили від лінії фронту зокрема на Харківщині. Проте США заявили, що не очікують, що реактивні літаки змінять правила на полі бою.

Окрім офіційних запитів української сторони навчити додаткових пілотів на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, до адміністрації президента США Джо Байдена звертались конгресмени Джим Хаймс і Майк Тернер та лідери комітету з розвідки палати представників. А минулого місяця вони разом із кількома іншими законодавцями написали до Пентагону листа з проханням визначити пріоритетність цього питання.

Навчання пілотів з інших країн

Ще однією проблемою для пришвидшення навчання українських пілотів є те, що й інші країни чекають на тренування на F-16 на базі, і США “не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами”.

"Ми розуміємо, що вони не хочуть розривати ці контракти, але вони можуть перевести своїх американських пілотів на іншу базу для навчання", - сказала українська нардепка, яка виступала за навчання, Олександа Устинова.

За словами речника ВПС Лорела Фоллза, нацгвардія планує навчити 12 українських пілотів до кінця вересня в Тусоні. Окрім Арізони, тренувальний центр у Данії також має обмежений простір і готується закритися в листопаді. Третя програма, яка розташована в Румунії і виконуватиметься підрядниками, ще не запущена.

"Ми розробили та впроваджуємо план навчання, який відповідає прогнозованим графікам розміщення літаків, які в кінцевому підсумку формуються низкою факторів, включаючи потреби в технічному обслуговуванні та підтримці, вимоги до інфраструктури та допоміжного обладнання, а також терміни пошуку літаків, а також пропускну здатність пілотів", – сказав речник Пентагону майор Чарлі Дітц.

За даними Politico з посиланням на колишнього чиновника міноборони, очікується, що до кінця цього року навчання закінчать 20 українських пілотів F-16 - половина із 40, необхідних для керування повною ескадрильєю з 20 реактивних літаків. Вісім нових пілотів мають розпочати навчання в Румунії, а ще вісім незабаром прибудуть до Тусона, сказав колишній чиновник. Заклад у Данії не прийматиме додаткових пілотів.

F-16 для України: що відомо

Свої винищувачі F-16 українській армії погодилися надати Норвегія, Нідерланди, Данія, Бельгія.

Для їх перебування в Україні слід підготувати відповідні засоби ППО та захищені бази зберігання, адже, як пояснив в ефірі Еспресо військовий експерт Олег Катков, щойно ці бойові машини з'являться на українській території, вони стануть "ціллю номер один" для російських повітряних ударів.

Перша група українських пілотів уже завершила навчання на винищувачах F-16, що проходило на військовій базі в Аризоні у США. Інша група проходила курс підготовки в Британії й далі продовжує займатися в Данії.