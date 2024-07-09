Росіяни лише лякають, що готові до зустрічі з F-16, - авіаексперт Храпчинський про ймовірність повітряних боїв
Більшість інфраструктури, пілоти та інженерний склад вже готові до отримання літаків F-16 і експлуатації їх на територію України
Про це повідомив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері Еспресо.
“Українській дипломатії потрібно більш активно включатися і спілкуватися щодо отримання F-16. Літаки будуть гідною відсіччю для російського авіапрому. Сучасні російські літаки швидко зазнають втрат, подібно до радянських Су-25. Тому росіяни можуть публічно намагатися лякати, що ніби вони готові до зустрічі. Думаю, до повітряних прямих боїв не дійде. РФ насправді не має що протиставити, бо суттєво постраждала в питаннях авіоніки. РФ не має жодного літака 5-го покоління. Літак Су-57, який вони позиціюють як літак 5-го покоління, насправді відноситься до 4+ покоління. Всі інші літаки, такі як Су-35, Су-30 та Су-34, також є класичними літаками 4-го покоління", - заявив авіаексперт.
У РФ є проблема з отримання певних технологій, які б дозволили осучаснити двигуни до літаків, зауважив він.
"Раніше Росія активно співпрацювала з Францією та США, щоб отримати певні технології. Через санкції ця співпраця припинилася. Тепер РФ стикається з труднощами отримання нових технологій для модернізації двигунів. Наприклад, двигун на літаку Су-57 розроблений ще в радянські часи", - додав він.
- Перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16 уже завершили навчання в Данії. Більшість їх уже повернулись в Україну.
- 2 липня стало відомо, що до України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Відповідний дозвіл уже виданий.
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