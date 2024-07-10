F-16 для України: Нідерланди виділяють €300 млн на снаряди до винищувачів

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Нідерландів.

Там зазначили, що нове відділення коштів піде "на додаток" до 150 млн євро, які раніше були зарезервовані для цього.

В міноборони додали, що це стосується озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості.

"Українці повинні вміти не тільки літати на F-16. Вони також повинні вміти розгортати пристрої. Тому озброєння має вирішальне значення. З боєприпасами, які ми купуємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки", - повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Крім того, він заявив, що підтримуючи Україну таким чином, союзники надсилають сигнал Путіну, ще не припинять допомогу.

"Агресія Путіна не має меж, тому наша підтримка має продовжуватися повним ходом. Закуповуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати повідомлення Москві, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це теж в інтересах нашої безпеки", - додав Брекельманс.