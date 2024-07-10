F-16 для України: Нідерланди виділяють €300 млн на снаряди до винищувачів
Нідерланди додатково виділять 300 млн євро на озброєння для винищувачів F-16, які вони передали Україні
Про це повідомляють у Міністерстві оборони Нідерландів.
Там зазначили, що нове відділення коштів піде "на додаток" до 150 млн євро, які раніше були зарезервовані для цього.
В міноборони додали, що це стосується озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості.
"Українці повинні вміти не тільки літати на F-16. Вони також повинні вміти розгортати пристрої. Тому озброєння має вирішальне значення. З боєприпасами, які ми купуємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки", - повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час саміту НАТО у Вашингтоні.
Крім того, він заявив, що підтримуючи Україну таким чином, союзники надсилають сигнал Путіну, ще не припинять допомогу.
"Агресія Путіна не має меж, тому наша підтримка має продовжуватися повним ходом. Закуповуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати повідомлення Москві, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це теж в інтересах нашої безпеки", - додав Брекельманс.
- 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
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