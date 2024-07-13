Україна до 2028 року отримає 30 літаків F-16 від Бельгії, - Жовква

Про це Ігор Жовква сказав в етері "Радіо Свобода"

"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 – прим). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий", - йдеться у заяві.

За словами заступника керівника ОП, Бельгія обіцяє передати 30 літаків до кінця 2028 року. Водночас Жовква наголошує, що такий варіант очевидно неприйнятний для України.