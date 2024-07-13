Україна до 2028 року отримає 30 літаків F-16 від Бельгії, - Жовква
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів
Про це Ігор Жовква сказав в етері "Радіо Свобода"
"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 – прим). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий", - йдеться у заяві.
За словами заступника керівника ОП, Бельгія обіцяє передати 30 літаків до кінця 2028 року. Водночас Жовква наголошує, що такий варіант очевидно неприйнятний для України.
- 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
- Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що перші літаки F-16 будуть передані Україні ще до кінця літа цього року.
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