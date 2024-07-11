Defense Express: F-16 від Данії та Нідерландів можуть зʼявитись в Україні до кінця літа
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що перші літаки F-16 будуть передані Україні ще до кінця літа цього року
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що літаки F-16 вже постачаються до України. Мова йде саме про ті літаки, які нам пообіцяли Данія та Нідерланди. Саме ці F-16 стануть першими літаками цього типу, які зʼявляться в Україні. Слова Блінкена фактично можна вважати офіційною заявою. Оскільки саме США мають вирішальний вплив на постачання літаків F-16 до України", - розповів Рябих.
На думку експерт, перші F-16 зʼявляться в Україні протягом кількох наступних тижнів.
"Процес постачання винищувачі F-16 до України невідворотній. Це підтвердив Ентоні Блінкен. Зокрема, він наголосив, що перші літаки F-16 зʼявляться в Україні вже цього літа. Думаю, що F-16 зʼявляться в Україні протягом кількох наступних тижнів. Щонайменше до кінця серпня цього року", - додав він.
- 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України
- 10 липня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.
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