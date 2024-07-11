Defense Express: F-16 від Данії та Нідерландів можуть зʼявитись в Україні до кінця літа

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що літаки F-16 вже постачаються до України. Мова йде саме про ті літаки, які нам пообіцяли Данія та Нідерланди. Саме ці F-16 стануть першими літаками цього типу, які зʼявляться в Україні. Слова Блінкена фактично можна вважати офіційною заявою. Оскільки саме США мають вирішальний вплив на постачання літаків F-16 до України", - розповів Рябих.

На думку експерт, перші F-16 зʼявляться в Україні протягом кількох наступних тижнів.

"Процес постачання винищувачі F-16 до України невідворотній. Це підтвердив Ентоні Блінкен. Зокрема, він наголосив, що перші літаки F-16 зʼявляться в Україні вже цього літа. Думаю, що F-16 зʼявляться в Україні протягом кількох наступних тижнів. Щонайменше до кінця серпня цього року", - додав він.