Жодна країна так швидко не переоснащувалася: Згурець про F-16
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що влітку Україна отримає 6 винищувачів F-16
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Кардинального впливу на зміну ситуації на полі бою на першому етапі F-16 не здійснять. Але в перспективі при набутті досвіду і збільшенні кількості літаків, їхній вплив буде зростати. Жодна країна так швидко не отримувала літаки F-16, і не переоснащувалася, як зараз відбувається з Україною. Наразі очікуємо, що до кінця року ми можемо отримати 20 літаків, а влітку — 6. Основні проблеми стосуються підготовки пілотів. Наші партнери не можуть надати більшу кількість полігонів і тренувальних баз. Хоча пілоти, які були представлені Україною, вже пройшли певний рівень підготовки", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, 6 пілотів вже підготовлено, і до кінця року буде підготовлено ще до 20 пілотів.
"Ймовірно, Старокостянтинів є базовим летовищем, яке ворог намагається постійно атакувати крилатими ракетами. Але є інші летовища, які готові приймати літаки F-16. Тактика використання цих літаків теж є складним компонентом. Ймовірно, ми вийдемо за очікування літа і перейдемо до осені. Сподіваюся, що влітку ми побачимо 6 літаків, які зможуть спочатку виконувати обмежені завдання, набувати тактики, а потім ця кількість буде збільшуватися", - пояснив Згурець.
- 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
- Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів.
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