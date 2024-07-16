Жодна країна так швидко не переоснащувалася: Згурець про F-16

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Кардинального впливу на зміну ситуації на полі бою на першому етапі F-16 не здійснять. Але в перспективі при набутті досвіду і збільшенні кількості літаків, їхній вплив буде зростати. Жодна країна так швидко не отримувала літаки F-16, і не переоснащувалася, як зараз відбувається з Україною. Наразі очікуємо, що до кінця року ми можемо отримати 20 літаків, а влітку — 6. Основні проблеми стосуються підготовки пілотів. Наші партнери не можуть надати більшу кількість полігонів і тренувальних баз. Хоча пілоти, які були представлені Україною, вже пройшли певний рівень підготовки", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, 6 пілотів вже підготовлено, і до кінця року буде підготовлено ще до 20 пілотів.

"Ймовірно, Старокостянтинів є базовим летовищем, яке ворог намагається постійно атакувати крилатими ракетами. Але є інші летовища, які готові приймати літаки F-16. Тактика використання цих літаків теж є складним компонентом. Ймовірно, ми вийдемо за очікування літа і перейдемо до осені. Сподіваюся, що влітку ми побачимо 6 літаків, які зможуть спочатку виконувати обмежені завдання, набувати тактики, а потім ця кількість буде збільшуватися", - пояснив Згурець.