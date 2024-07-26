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У Росії навряд чи закінчиться військова техніка у 2025 році, – розвідка Естонії

Юлія Юліна
26 липня, 2024 п'ятниця
18:28
Світ про Україну окупанти в Криму

У розвідці Естонії переконані, що Росія й надалі отримуватиме військову техніку, необхідну для продовження збройної агресії проти України

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Про це заявив керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

За його словами, деякі аналітики кажуть, що у Росії закінчується військова техніка, тож наступного року ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Ківіселг не такий оптимістичний.

"Так, на жаль, я не можу підтвердити, що військова техніка Російської Федерації точно закінчиться у 2025 році, тому що у них теж є якісь партнери чи союзники, які все одно будуть виділяти або надсилати їм кошти на ведення війни", - сказав він.

Ківіселг зазначив, що червень був надзвичайно важким для РФ, коли окупаційна армія втрачала від 1000 до 1800 осіб на добу. З такими втратами відносно важко підтримувати високі темпи наступу.

"Але разом з тим населення в Росії все ще настільки велике, що наразі немає тенденції бачити, що це призведе до великих змін на фронті", – резюмував полковник.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Естонія
Війна з Росією
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