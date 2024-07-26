У Росії навряд чи закінчиться військова техніка у 2025 році, – розвідка Естонії
У розвідці Естонії переконані, що Росія й надалі отримуватиме військову техніку, необхідну для продовження збройної агресії проти України
Про це заявив керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.
За його словами, деякі аналітики кажуть, що у Росії закінчується військова техніка, тож наступного року ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Ківіселг не такий оптимістичний.
"Так, на жаль, я не можу підтвердити, що військова техніка Російської Федерації точно закінчиться у 2025 році, тому що у них теж є якісь партнери чи союзники, які все одно будуть виділяти або надсилати їм кошти на ведення війни", - сказав він.
Ківіселг зазначив, що червень був надзвичайно важким для РФ, коли окупаційна армія втрачала від 1000 до 1800 осіб на добу. З такими втратами відносно важко підтримувати високі темпи наступу.
"Але разом з тим населення в Росії все ще настільки велике, що наразі немає тенденції бачити, що це призведе до великих змін на фронті", – резюмував полковник.
- За даними Генштабу, нині ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках.
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