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Головна Світ Міністерка фінансів США Єллен розповіла, коли G7 погодить умови кредиту Україні на $50 млрд

Міністерка фінансів США Єллен розповіла, коли G7 погодить умови кредиту Україні на $50 млрд

Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
22:49
Світ Міністр фінансів США Єллен

Міністрка фінансів США Джанет Єллен висловила позитив щодо узгодження умов надання Україні кредиту розміром 50 млрд доларів із заморожених активів РФ до жовтня

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У кулуарах зустрічі фінансових лідерів G20 в Бразилії, Єллен зазначила, що переговори щодо кредиту були конструктивними, зокрема стосовно вимог США щодо гарантій тривалого заморожування активів.

"Ми провели тут конструктивні розмови. І ми тісно співпрацюємо, щоб спробувати просунути це вперед, - заявила вона. - Я думаю, що все має гарний вигляд з точки зору того, що ми зможемо досягти цього, ймовірно, до жовтня".

Кредит розміром 50 млрд доларів, принципово узгоджений лідерами G7 у червні, буде виділено коштом надходжень від приблизно 300 млрд доларів активів російського центрального банку, заморожених на Заході після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Хоча G7 не має одностайної підтримки конфіскації всіх 300 мільярдів доларів, блок погоджується з тим, що юридично можливо викачувати прибутки від цих активів.

Проте, США вимагають від Європи гарантій тривалого заморожування активів, достатньо довгого, щоб доходи від них могли покрити кредит, доки не буде досягнуто мирної угоди, яка збереже суверенітет України і компенсує їй збитки, завдані російським вторгненням.

  • Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Велика сімка
допомога Україні
Економіка
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