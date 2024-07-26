Міністерка фінансів США Єллен розповіла, коли G7 погодить умови кредиту Україні на $50 млрд

Про це повідомляє Reuters.

У кулуарах зустрічі фінансових лідерів G20 в Бразилії, Єллен зазначила, що переговори щодо кредиту були конструктивними, зокрема стосовно вимог США щодо гарантій тривалого заморожування активів.

"Ми провели тут конструктивні розмови. І ми тісно співпрацюємо, щоб спробувати просунути це вперед, - заявила вона. - Я думаю, що все має гарний вигляд з точки зору того, що ми зможемо досягти цього, ймовірно, до жовтня".

Кредит розміром 50 млрд доларів, принципово узгоджений лідерами G7 у червні, буде виділено коштом надходжень від приблизно 300 млрд доларів активів російського центрального банку, заморожених на Заході після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Хоча G7 не має одностайної підтримки конфіскації всіх 300 мільярдів доларів, блок погоджується з тим, що юридично можливо викачувати прибутки від цих активів.

Проте, США вимагають від Європи гарантій тривалого заморожування активів, достатньо довгого, щоб доходи від них могли покрити кредит, доки не буде досягнуто мирної угоди, яка збереже суверенітет України і компенсує їй збитки, завдані російським вторгненням.