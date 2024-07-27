"Україна не може перемогти, не спровокувавши ядерну війну": маніпуляції світових ЗМІ за 26 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 26 липня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "Україна потребує миру та гуманітарної допомоги, а не більше зброї, яка нічого не змінить на полі бою".

Спростування: Такі заяви мають на меті заплутати міжнародну аудиторію щодо ефективності західної військової допомоги Україні та посприяти її припиненню. Насправді західні поставки зброї допомагають захищати українську територію від російської агресії.

Маніпуляція: Колишній британський дипломат Крейг Мюррей заявив: "Неможливо, щоб вона (Україна, – ред.) виграла цю війну, не завдавши стільки шкоди самій Росії, самому серцю Росії, що призведе до провокування ядерної війни. Немає жодного способу виграти цю війну, не спровокувавши ядерне знищення".

Спростування: Такими заявами Крейг Мюррей підігрує ядерному шантажу Кремля з метою залякати цивілізований світ і таким чином спонукати його припинити протистояти кривавій агресії Росії.