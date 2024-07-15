"Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну": фейки світових ЗМІ за 15 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 15 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 15 липня у світі з'явилося два фейки.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Ті ж самі люди, які говорять вам, що Байден компетентний, також говорять, що Росія розпочала війну в Україні. І те, й інше абсолютно не відповідає дійсності".
Спростування: Такими заявами журналіст вводить в оману іноземну аудиторію, намагаючись відбілити репутацію Росії та виправдати її вторгнення в Україну. Насправді саме Росія ініціювала агресію проти України, починаючи з анексії Криму у 2014 році та продовжуючи воєнними діями на Донбасі та повномасштабним вторгненням у 2022 році.
Дезінформація: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X (Twitter): "Для тих, хто все ще живиться брехнею корпоративних медіа: Путін хоче уникнути прямої конфронтації зі США і НАТО. Саме ми підштовхнули його до нападу на Схід Україну. Схаменіться!"
Спростування: Макгрегор просуває кремлівський наратив про те, що "колективний Захід" спровокував Росію на вторгнення в Україну, намагаючись таким чином виправдати агресію РФ. Насправді ж російське вторгнення зумовлене імперіалістичним апетитом кремлівської диктатури та страхом перед розвитком демократії в сусідній країні.
- "Українські спецслужби готуються вбити Залужного": російські фейки за 12 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.06
- Актуальне
- Важливе