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"Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну": фейки світових ЗМІ за 15 липня

15 липня, 2024 понедiлок
19:28
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 15 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 15 липня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Ті ж самі люди, які говорять вам, що Байден компетентний, також говорять, що Росія розпочала війну в Україні. І те, й інше абсолютно не відповідає дійсності".

Спростування: Такими заявами журналіст вводить в оману іноземну аудиторію, намагаючись відбілити репутацію Росії та виправдати її вторгнення в Україну. Насправді саме Росія ініціювала агресію проти України, починаючи з анексії Криму у 2014 році та продовжуючи воєнними діями на Донбасі та повномасштабним вторгненням у 2022 році.

Дезінформація: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X (Twitter): "Для тих, хто все ще живиться брехнею корпоративних медіа: Путін хоче уникнути прямої конфронтації зі США і НАТО. Саме ми підштовхнули його до нападу на Схід Україну. Схаменіться!"

Спростування: Макгрегор просуває кремлівський наратив про те, що "колективний Захід" спровокував Росію на вторгнення в Україну, намагаючись таким чином виправдати агресію РФ. Насправді ж російське вторгнення зумовлене імперіалістичним апетитом кремлівської диктатури та страхом перед розвитком демократії в сусідній країні.

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Теги:
Україна
Росія
Джо Байден
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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