"Українські спецслужби готуються вбити Залужного": російські фейки за 12 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 12 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня російські ЗМІ запустило дезінформацію і фейк.
Дезінформація: Заступник представника РФ в ООН Полянський заявив: "Резолюція щодо Запорізької АЕС, ухвалена Генасамблеєю ООН, є політизованим проєктом".
Спростування: Заява Полянського про політизованість резолюції щодо Запорізької АЕС є дезінформацією, оскільки вона ігнорує об'єктивність міжнародних рішень та спрямована на відволікання уваги від реальних загроз безпеці ядерного об'єкта. Генасамблея ООН ухвалює такі резолюції для забезпечення глобальної безпеки, а не для політичних ігор.
Фейк: Ворожі TG-канали поширюють інформацію про буцімто підготовку українськими спецслужбами вбивства посла України у Великій Британії Валерія Залужного.
Спростування: Цинічний фейк, який не має жодних доказів, направлений на дискредитацію українського військово-політичного керівництва в очах міжнародної спільноти.
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