"Українські спецслужби готуються вбити Залужного": російські фейки за 12 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня російські ЗМІ запустило дезінформацію і фейк.

Дезінформація: Заступник представника РФ в ООН Полянський заявив: "Резолюція щодо Запорізької АЕС, ухвалена Генасамблеєю ООН, є політизованим проєктом".

Спростування: Заява Полянського про політизованість резолюції щодо Запорізької АЕС є дезінформацією, оскільки вона ігнорує об'єктивність міжнародних рішень та спрямована на відволікання уваги від реальних загроз безпеці ядерного об'єкта. Генасамблея ООН ухвалює такі резолюції для забезпечення глобальної безпеки, а не для політичних ігор.

Фейк: Ворожі TG-канали поширюють інформацію про буцімто підготовку українськими спецслужбами вбивства посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Спростування: Цинічний фейк, який не має жодних доказів, направлений на дискредитацію українського військово-політичного керівництва в очах міжнародної спільноти.