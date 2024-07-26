Шеф ЦРУ зустрінеться з представниками Ізраїлю, Катару та Єгипту для обговорення питань щодо Гази

Про це повідомляє Reuters.

Головною темою розмови стане пошук шляху до припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених ХАМАС.

Як повідомило джерело, близьке до ситуації, Бернс зустрінеться в неділю з прем'єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, а також керівниками єгипетської та ізраїльської розвідок.

За словами західного чиновника, палестинця і двох єгипетських джерел, Ізраїль хоче додати нові пункти до плану перемир'я. Це пов'язано з бажанням Ізраїлю забезпечити звільнення заручників, що ускладнює досягнення остаточної угоди про припинення війни, яка вже триває понад 9 місяців.