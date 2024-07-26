Шеф ЦРУ зустрінеться з представниками Ізраїлю, Катару та Єгипту для обговорення питань щодо Гази
Директор ЦРУ Вільям Бернс прибуде до Риму цього тижня для зустрічі з високопоставленими представниками Ізраїлю, Єгипту і Катару
Про це повідомляє Reuters.
Головною темою розмови стане пошук шляху до припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених ХАМАС.
Як повідомило джерело, близьке до ситуації, Бернс зустрінеться в неділю з прем'єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, а також керівниками єгипетської та ізраїльської розвідок.
За словами західного чиновника, палестинця і двох єгипетських джерел, Ізраїль хоче додати нові пункти до плану перемир'я. Це пов'язано з бажанням Ізраїлю забезпечити звільнення заручників, що ускладнює досягнення остаточної угоди про припинення війни, яка вже триває понад 9 місяців.
- Нагадаємо, наприкінці травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
- 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні.
- 6 липня ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.
- У п'ятницю, 19 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС - "у межах 10-ярдової лінії та рухаються до лінії воріт".
- Згодом ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до перемир'я з ХАМАС, зазначивши, що умови припинення вогню "дозрівають".
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