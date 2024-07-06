ХАМАС схвалив підтримувану США угоду щодо перемир'я в Газі, відмовившись від вимоги до Ізраїлю повністю припинити вогонь

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили у виданні, цей компроміс з боку ХАМАС може допомогти досягти першої паузи в бойових діях з листопада минулого року і підготувати ґрунт для подальших переговорів про припинення війни.

За словами представників ХАМАС та Єгипту, які говорили на умовах анонімності, поетапна угода, запропонована Вашингтоном, спершу включатиме "повне і всеосяжне" шеститижневе припинення вогню, що передбачає звільнення заручників, серед яких жінки, люди похилого віку та поранені, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів.

Згідно з угодою, протягом цих 42 днів ізраїльські війська виведуть свої сили з густонаселених районів Гази та дозволять переміщеним особам повернутися додому.

Крім того, впродовж цього періоду ХАМАС, Ізраїль і посередники обговорять умови другого етапу, який може передбачати звільнення решти заручників, серед яких є як цивільні чоловіки, так і військовослужбовці. У відповідь Ізраїль звільнить додаткових палестинських в'язнів.

Третій етап передбачає повернення всіх заручників, що залишилися, включно з тілами загиблих, і початок багаторічного проєкту реконструкції.

Однак, як стверджують джерела, ХАМАС все ще вимагає від посередників "письмових гарантій", що Ізраїль продовжить переговори про постійне припинення вогню після того, як перша фаза набуде чинності.