Ізраїль готовий лише на "часткову" угоду про припинення вогню, - прем'єр Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні
Про це пише Associated Press.
Прем'єр Ізраїлю в інтерв'ю 23 червня сказав, що він готовий піти на певну угоду, яка поверне країні частину людей, маючи на увазі приблизно 120 заручників, які все ще утримуються в секторі Гази.
"Але ми зобов'язуємося продовжувати війну після паузи, щоб досягти мети ліквідації ХАМАСу. Я не збираюся відмовлятися від цього", - зауважив Нетаньягу.
Водночас ХАМАС наполягає на тому, що не звільнить решту заручників, якщо не буде постійного припинення вогню і повного виведення ізраїльських військ з Гази.
- Нагадаємо, наприкінці травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
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