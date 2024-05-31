"Не можна втрачати цей момент": Байден оголосив про новий мирний план Ізраїлю і закликав ХАМАС прийняти його

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як стверджує Байден, ця угода "поверне всіх заручників додому, забезпечить безпеку Ізраїлю, створить умови для кращого майбутнього в Газі без влади ХАМАС і створить основу для політичного врегулювання, яке забезпечить краще майбутнє як для ізраїльтян, так і для палестинців".

Він зауважив, що пропозиція була передана Катаром ХАМАСу.

Згідно з планом, угода складатиметься з трьох етапів. Перший - триватиме шість тижнів та включатиме "повне і всеосяжне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази, звільнення ряду заручників, включаючи жінок, літніх людей, поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів".

"Палестинське цивільне населення повернеться до своїх домівок і районів у всіх районах Гази, в тому числі на півночі; а гуманітарна допомога зросте: 600 вантажівок щодня доставлятимуть допомогу в Газу", - додав американський президент.

За словами Байдена, США, Єгипет і Катар працюватимуть над тим, щоб переговори про перемир'я тривали доти, доки не буде досягнута угода.

"Як тільки ці умови будуть остаточно узгоджені, може розпочатися другий етап, який передбачає звільнення всіх живих ізраїльських заручників, в тому числі солдатів-чоловіків. Під час цього етапу ізраїльські війська також будуть виведені з Гази", - пояснив він.

У випадку дотримання ХАМАСом правил розпочнеться третій етап, який передбачає реалізацію масштабного плану реконструкції Гази.