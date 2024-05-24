Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має припинити наступ на Рафах

Про це повідомляй Reuters.

Рішення було прийнято групою з 15 суддів з усього світу 13 голосами "за" і 2 - "проти". Проти виступили лише судді з Уганди й самого Ізраїлю.

Очільник Міжнародного суду ООН Наваф Салам під час оголошення рішення, заявив, що ситуація в палестинському анклаві погіршилася з того часу, як суд востаннє зобов'язав Ізраїль вжити заходів для її поліпшення.

"Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в мухафазі Рафах, які можуть поставити палестинську групу в Газі в такі умови життя, які можуть призвести до її повного або часткового фізичного знищення", - заявив він.

Згідно з рішенням суду, Ізраїль також зобов'язаний відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах між Єгиптом і Газою для доставки гуманітарної допомоги та надати доступ до анклаву для проведення розслідувань і відзвітувати про їх результати протягом одного місяця.