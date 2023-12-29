ПАР подала позов про геноцид проти Ізраїлю до Міжнародного суду

Про це повідомляє Reuters.

"Ізраїль, особливо з 7 жовтня 2023 року, не зміг запобігти геноциду і не зміг переслідувати пряме і публічне підбурювання до геноциду", - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що позов є "безпідставним".

"Ізраїль чітко дав зрозуміти, що жителі сектора Гази не є ворогом, і докладає всіх зусиль, щоб обмежити шкоду, заподіяну непричетним, і дозволити гуманітарній допомозі потрапити в сектор Гази", - йдеться в заяві міністерства.

У позові ПАР йдеться про те, що Ізраїль порушує свої зобов'язання за договором, розробленим після Голокосту, згідно з яким спроба повного або часткового знищення народу є злочином.

ПАР попросила суд вжити тимчасових або короткострокових заходів, що зобов'язують Ізраїль припинити військову кампанію в Газі, які, за її словами, "необхідні в такому випадку для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу".

Дата слухання ще не призначена.