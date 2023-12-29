ПАР подала позов про геноцид проти Ізраїлю до Міжнародного суду
У п'ятницю, 29 грудня, Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням терміново видати наказ про те, що Ізраїль порушив свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид 1948 року в ході репресій проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі
Про це повідомляє Reuters.
"Ізраїль, особливо з 7 жовтня 2023 року, не зміг запобігти геноциду і не зміг переслідувати пряме і публічне підбурювання до геноциду", - йдеться в заяві.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що позов є "безпідставним".
"Ізраїль чітко дав зрозуміти, що жителі сектора Гази не є ворогом, і докладає всіх зусиль, щоб обмежити шкоду, заподіяну непричетним, і дозволити гуманітарній допомозі потрапити в сектор Гази", - йдеться в заяві міністерства.
У позові ПАР йдеться про те, що Ізраїль порушує свої зобов'язання за договором, розробленим після Голокосту, згідно з яким спроба повного або часткового знищення народу є злочином.
ПАР попросила суд вжити тимчасових або короткострокових заходів, що зобов'язують Ізраїль припинити військову кампанію в Газі, які, за її словами, "необхідні в такому випадку для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу".
Дата слухання ще не призначена.
- 25 грудня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль прагне поглибити бойові дії в секторі Гази найближчими днями.
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