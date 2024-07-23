Нетаньягу заявив, що Ізраїль та ХАМАС наближаються до угоди про перемир'я в Газі

Про це повідомляє Bloomberg.

Нетаньягу зробив цю заяву під час свого першого візиту до Вашингтона після початку конфлікту майже дев'ять місяців тому.

Він зауважив, що перспективи повернення всіх заручників покращуються "з тієї простої причини, що ми чинимо дуже сильний тиск на ХАМАС".

"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися", - наголосив прем'єр.

Він також підтвердив, що Ізраїль продовжить військові дії проти ХАМАС. За словами Нетаньягу, це деморалізує ХАМАС і наближає його до прийняття угоди.

За його словами, "дух ворога починає ламатися", однак угода про припинення вогню "не буде досягнута відразу - будуть етапи".

"Однак я вірю, що ми зможемо просунути угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення інших", - підкреслив він.