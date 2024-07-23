Нетаньягу заявив, що Ізраїль та ХАМАС наближаються до угоди про перемир'я в Газі
Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до перемир'я з ХАМАС, зазначивши, що умови припинення вогню "дозрівають"
Про це повідомляє Bloomberg.
Нетаньягу зробив цю заяву під час свого першого візиту до Вашингтона після початку конфлікту майже дев'ять місяців тому.
Він зауважив, що перспективи повернення всіх заручників покращуються "з тієї простої причини, що ми чинимо дуже сильний тиск на ХАМАС".
"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися", - наголосив прем'єр.
Він також підтвердив, що Ізраїль продовжить військові дії проти ХАМАС. За словами Нетаньягу, це деморалізує ХАМАС і наближає його до прийняття угоди.
За його словами, "дух ворога починає ламатися", однак угода про припинення вогню "не буде досягнута відразу - будуть етапи".
"Однак я вірю, що ми зможемо просунути угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення інших", - підкреслив він.
- Нагадаємо, наприкінці травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
- 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні.
- 6 липня ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.
- У п'ятницю, 19 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС - "у межах 10-ярдової лінії та рухаються до лінії воріт".
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