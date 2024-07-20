Блінкен заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про перемир'я в Газі

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"Ми завжди знаємо, що останні 10 ярдів є найважчими", - додав він, зазначивши, що зараз питання полягає в завершенні переговорів щодо деяких важливих деталей.

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За словами Блінкена, Сполучені Штати, як і раніше, вважають, що найшвидший спосіб покласти край війні, - це укласти угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

Він зауважив, що серед ізраїльського суспільства панує сильне бажання "покінчити з цим", домогтися припинення вогню й повернення заручників додому.