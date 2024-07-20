Блінкен заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про перемир'я в Газі
У п'ятницю, 19 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС - "у межах 10-ярдової лінії та рухаються до лінії воріт"
Про це повідомляє Jerusalem Post.
"Ми завжди знаємо, що останні 10 ярдів є найважчими", - додав він, зазначивши, що зараз питання полягає в завершенні переговорів щодо деяких важливих деталей.
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За словами Блінкена, Сполучені Штати, як і раніше, вважають, що найшвидший спосіб покласти край війні, - це укласти угоду про припинення вогню і звільнення заручників.
Він зауважив, що серед ізраїльського суспільства панує сильне бажання "покінчити з цим", домогтися припинення вогню й повернення заручників додому.
- Нагадаємо, наприкінці травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
- 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні.
- 6 липня ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.
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