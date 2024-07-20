Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Блінкен заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про перемир'я в Газі

Блінкен заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про перемир'я в Газі

20 липня, 2024 субота
15:35
Світ Ентоні Блінкен

У п'ятницю, 19 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС - "у межах 10-ярдової лінії та рухаються до лінії воріт"

Зміст

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"Ми завжди знаємо, що останні 10 ярдів є найважчими", - додав він, зазначивши, що зараз питання полягає в завершенні переговорів щодо деяких важливих деталей. 

Читайте також: Вищий суд ООН визнав ізраїльську присутність на палестинських територіях незаконною, Нетаньягу відреагував

За словами Блінкена, Сполучені Штати, як і раніше, вважають, що найшвидший спосіб покласти край війні, - це укласти угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

Він зауважив, що серед ізраїльського суспільства панує сильне бажання "покінчити з цим", домогтися припинення вогню й повернення заручників додому.

  • Нагадаємо, наприкінці травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
  • 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні.
  • 6 липня ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Ентоні Блінкен
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
19 липня, 2024 п'ятниця
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Наталка Діденко
19 липня, 2024 п'ятниця
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 липня
17:02
ЗСУ, військові
На фронті з початку доби відбулося 85 боєзіткнень: окупанти продовжують атакувати на Покровському напрямку
16:57
вибух
Російська армія FPV-дроном вдарила по магазину у селі Івашки на Харківщині: є поранені
16:48
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загиблі й постраждалі, у трьох регіонах влучання по енергооб'єктах
16:39
айтішнік it хакер
Компаніям можуть знадобитися тижні, щоб відновитися після глобального збою Microsoft, - Financial Times
16:27
повістка
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
16:15
таксі Bolt
Водій Bolt у Києві сказав пасажирці, що Крим Україні "просто дали": як відреагував працедавець
16:07
OPINION
Богдан Данилишин
Україна: економічні тенденції літа
15:46
Ексклюзив
Не треба мати ілюзій, що переговори можуть бути про мир, вони про перемир'я, - аналітик Гармаш
15:01
Оновлено
БпЛА "Лютий"
Після атаки українських дронів на російському військовому аеродромі "Мілерово" спалахнули пожежі
14:49
грузія
Переважна більшість грузинів вважає Росію головним ворогом, - опитування
14:42
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер
РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна, - "Спротив"
14:38
Оновлено
У російському Краснодарі через відсутність світла місцеві жителі перекрили вулицю, найактивніших затримали
14:34
Ексклюзив
Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс посилено працюють над планом капітуляції України, - Піонтковський
14:23
Оновлено
польща дтп
У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти
14:19
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 44-річний чоловік
14:19
хусити
Британія заявила про дві атаки хуситів на судно під прапором Ліберії у Червоному морі
14:12
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Пісторіус буде "воювати" за збільшення витрат на оборону, бо бачить реальну загрозу з боку Росії
14:06
Ексклюзив
путін
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
14:01
OPINION
Андрій Бондар
Стріляли в українство. В усіх нас
13:13
у Китаї обвалився міст
Унаслідок злив та повені у Китаї обвалився автомобільний міст: 12 людей загинуло, понад 30 вважаються зниклими безвісти
13:06
"Неймовірна кількість військової техніки": партизани розвідали один з автомобільних батальйонів у Ростовській області
12:53
Провокативні листівки
У Полтаві нелегальна комуністична організація розклеює провокативні листівки, - ЗМІ
12:49
Зеленський про розслідування вбивства Фаріон: вивчаються усі версії, включно з російською
12:42
Оновлено
У Києві знесли історичну садибу Зеленських
У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя: поліція розпочала кримінальне провадження, активісти кличуть на мітинг до КМДА
12:40
Джозеф Байден, саміт НАТО
Кандидат Трампа у віцепрезиденти Венс хоче, щоб Байдена заохотили скласти повноваження президента
12:30
ЗСУ
"Окупанти взяли тактичну паузу": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому досить уже порівнювати дві війни
12:01
Кирило Дядюшка
Через удар по дитячому майданчику в Миколаєві загинув 13-річний танцюрист Кирило Дядюшка
11:29
Мера Білгород-Дністровського затримали за підозрою в "віджимі" бази відпочинку на Чорному морі
10:54
телефон
В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики "Струм"
10:46
Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини
10:32
Гаїті
На Гаїті загорівся човен з мігрантами, які тікали з країни через бандитизм: щонайменше 40 загиблих
10:10
Оновлено
РФ ударила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві: відомо про 4 загиблих, серед них дитина
10:07
Ентоні Блінкен
Україна зможе вистояти без підтримки США, - Блінкен
10:06
OPINION
Сергій Фурса
Убивство Фаріон: наша єдність — це найкраща помста
10:03
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Вбивство Фаріон вигідне російським спецслужбам, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
09:16
Оновлено
ЗСУ
За добу 19 липня на фронті відбулося 135 боєзіткнень, росіяни найбільш активні на Покровському напрямку
09:06
НАТО, Трамп
Трамп після розмови із Зеленським заявив про переговори між Україною та Росією
09:00
Огляд
Спорт поза політикою, Жуль Верн в Україні, міська миша в гостях у сільської - 5 книг про мирні явища воєнного життя
08:30
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 3 військові кораблі РФ: ракетоносії - у пунктах базування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV