Вищий суд ООН визнав ізраїльську присутність на палестинських територіях незаконною, Нетаньягу відреагував

Про це повідомляють BBC та Associated Press.

У висновку, який не має обов'язкової сили, Міжнародний суд ООН назвав широкий перелік заходів, включаючи будівництво і розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі, використання природних ресурсів регіону, анексію і встановлення постійного контролю над землями, а також дискримінаційну політику щодо палестинців, такими, що порушують міжнародне право.

Згідно з 83-сторінковим висновком, зачитаним головою суду Навафом Саламом, Ізраїль повинен негайно припинити будівництво поселень, а існуючі поселення мають бути ліквідовані. З 1967 року Ізраїль створив близько 160 таких поселень, в яких наразі проживає близько 700 000 євреїв.

"Держава Ізраїль зобов'язана якнайшвидше припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території", - наголосив він.

Крім того, суд постановив, що Ізраїль повинен евакуювати всіх своїх поселенців і виплатити палестинцям репарації за збитки, завдані окупацією.

Реакція Ізраїлю

Реагуючи на рішення Міжнародного суду ООН прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльтяни не можуть бути окупантами на власні землі, передає The Times of Israel.

"Єврейський народ не є окупантом на своїй землі - ні в нашій вічній столиці Єрусалимі, ні на землі наших предків в Юдеї та Самарії, - наголосив він. - Жодне фальшиве рішення в Гаазі не спотворить цю історичну правду, так само як не може бути оскаржена законність ізраїльських поселень на всіх територіях нашої батьківщини".