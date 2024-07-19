Вищий суд ООН визнав ізраїльську присутність на палестинських територіях незаконною, Нетаньягу відреагував
У п'ятницю, 19 липня, Міжнародний суд ООН визнав присутність Ізраїлю на палестинських окупованих територіях незаконною і закликав його негайно припинити будівництво нових ізраїльських поселень
Про це повідомляють BBC та Associated Press.
У висновку, який не має обов'язкової сили, Міжнародний суд ООН назвав широкий перелік заходів, включаючи будівництво і розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі, використання природних ресурсів регіону, анексію і встановлення постійного контролю над землями, а також дискримінаційну політику щодо палестинців, такими, що порушують міжнародне право.
Згідно з 83-сторінковим висновком, зачитаним головою суду Навафом Саламом, Ізраїль повинен негайно припинити будівництво поселень, а існуючі поселення мають бути ліквідовані. З 1967 року Ізраїль створив близько 160 таких поселень, в яких наразі проживає близько 700 000 євреїв.
"Держава Ізраїль зобов'язана якнайшвидше припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території", - наголосив він.
Крім того, суд постановив, що Ізраїль повинен евакуювати всіх своїх поселенців і виплатити палестинцям репарації за збитки, завдані окупацією.
Реакція Ізраїлю
Реагуючи на рішення Міжнародного суду ООН прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльтяни не можуть бути окупантами на власні землі, передає The Times of Israel.
"Єврейський народ не є окупантом на своїй землі - ні в нашій вічній столиці Єрусалимі, ні на землі наших предків в Юдеї та Самарії, - наголосив він. - Жодне фальшиве рішення в Гаазі не спотворить цю історичну правду, так само як не може бути оскаржена законність ізраїльських поселень на всіх територіях нашої батьківщини".
- Раніше генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш додав ізраїльську армію до глобального списку тих, хто вчинив протиправні дії стосовно дітей.
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