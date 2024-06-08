ООН включив ізраїльську армію до списку тих, що чинять злочини проти дітей

Про це повідомляє CNN.

Ізраїлю повідомили, що його включено до списку щорічної доповіді Генерального секретаря щодо дітей у збройному конфлікті, який буде надіслано до Ради Безпеки ООН наступної п’ятниці, 14 червня, сказав речник Стефан Дюжаррік.

ХАМАС і Палестинський ісламський джихад також були додані до списку, за даними дипломатичного джерела, разом із Армією оборони Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан записав відео, на якому він телефонував зі свого офісу, ймовірно, представнику ООН, і публікував частину цього відео в соціальні мережі.

На відео Ердан висловив обурення рішенням ООН, назвавши ЦАХАЛ "найморальнішою армією в світі".

"Єдиний, хто сьогодні у чорному списку, — це генеральний секретар, чиї рішення з початку війни і навіть до неї винагороджують терористів і спонукають їх використовувати дітей для терористичних актів… Ганьба йому!" - наголосив посол Ізраїлю в ООН.

Дюжаррік сказав, що його шокує те, що Ердан, опублікував приватний дзвінок, заявивши, що це "те, чого він ніколи не бачив за 24 роки служіння організації".

За даними Міністерства охорони здоров'я в анклаві, Ізраїль включено до списку після восьми місяців війни в Газі, під час якої було вбито понад 15 500 дітей.

До так званого чорного списку ООН раніше входили такі країни, як Саудівська Аравія, Афганістан, Демократична Республіка Конго, Судан, Сирія та Ємен.

Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, заявив, що рішення додати Ізраїль до списку "не поверне десятки тисяч наших дітей, які були вбиті Ізраїлем протягом десятиліть, і не відновить нормальне життя для дітей, які залишилися назавжди інвалідами своїми діями".

"Але це важливий крок у правильному напрямку до припинення подвійних стандартів і культури безкарності, якою Ізраїль насолоджувався надто довго і яка зробила наших дітей уразливими до її наслідків", - додав він.

Річний звіт надійде в Радбез 14 червня. Офіційний звіт буде опублікований 18 червня. Його обговорюватимуть на дебатах у Раді 26 червня.