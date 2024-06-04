США подали в Радбез ООН резолюцію на підтримку мирної угоди Байдена щодо Гази
США подали до Ради Безпеки ООН нову резолюцію на підтримку останньої ізраїльської пропозиції щодо перемир'я з ХАМАС, представленої минулого тижня президентом США Джо Байденом
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Численні лідери та уряди, в тому числі в регіоні, підтримали цей план, і ми закликаємо Раду Безпеки приєднатися до них і закликати до виконання цієї угоди без зволікань і без подальших умов", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
За її словами, Рада Безпеки повинна домогтися, щоб ХАМАС прийняв цю угоду.
"Члени Ради послідовно закликали до кроків, викладених в цій угоді: повернення заручників додому, забезпечення повного припинення вогню, надання гуманітарної допомоги в Газу і відновлення основних послуг, а також створення умов для довгострокового плану відновлення Гази, - зазначає вона. - Члени Ради не повинні упустити цю можливість. Ми повинні виступити єдиним фронтом на підтримку цієї угоди".
- 31 травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
- Натомість лідери двох ізраїльських партій - "Оцма єгудіт" та" Релігійний сіонізм - пригрозили виходом із коаліції, якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодиться на мирну угоду Байдена.
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