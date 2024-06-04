США подали в Радбез ООН резолюцію на підтримку мирної угоди Байдена щодо Гази

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Численні лідери та уряди, в тому числі в регіоні, підтримали цей план, і ми закликаємо Раду Безпеки приєднатися до них і закликати до виконання цієї угоди без зволікань і без подальших умов", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, Рада Безпеки повинна домогтися, щоб ХАМАС прийняв цю угоду.

"Члени Ради послідовно закликали до кроків, викладених в цій угоді: повернення заручників додому, забезпечення повного припинення вогню, надання гуманітарної допомоги в Газу і відновлення основних послуг, а також створення умов для довгострокового плану відновлення Гази, - зазначає вона. - Члени Ради не повинні упустити цю можливість. Ми повинні виступити єдиним фронтом на підтримку цієї угоди".