Міністр нацоборони Ізраїлю погрожує вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
Міністр нацоборони Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір пригрозив, що його партія "Оцма єгудіт" вийде із коаліції, якщо прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу погодиться на мирну угоду Байдена
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
За його словами, ця угода "означає кінець війни та капітуляцію ХАМАСу".
"Це нерозбірлива угода, яка є перемогою тероризму і загрозою для безпеки держави Ізраїль. Згода на таку угоду - це не абсолютна перемога, а абсолютна поразка", - наголосив він.
Очільник оборонного відомства Ізраїлю закликав не допустити "закінчення війни без повної ліквідації ХАМАСу".
"Якщо прем'єр-міністр здійснить безрозсудну угоду на опублікованих умовах, які означають закінчення війни та відмову від ХАМАСу, "Отцма єгудіт" (ультраправа політична партія в Ізраїлі, - ред.) вийде з уряду", - підсумував він.
- Напередодні Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
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