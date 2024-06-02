Міністр нацоборони Ізраїлю погрожує вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, ця угода "означає кінець війни та капітуляцію ХАМАСу".

"Це нерозбірлива угода, яка є перемогою тероризму і загрозою для безпеки держави Ізраїль. Згода на таку угоду - це не абсолютна перемога, а абсолютна поразка", - наголосив він.

Очільник оборонного відомства Ізраїлю закликав не допустити "закінчення війни без повної ліквідації ХАМАСу".

"Якщо прем'єр-міністр здійснить безрозсудну угоду на опублікованих умовах, які означають закінчення війни та відмову від ХАМАСу, "Отцма єгудіт" (ультраправа політична партія в Ізраїлі, - ред.) вийде з уряду", - підсумував він.