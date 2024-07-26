У матчі між "Епіцентром" і "Минаєм" визначили другого претендента на вихід в УПЛ

Гру транслювало УПЛ ТБ.

Поєдинок між "Епіцентром" і "Минаєм" відбувся в Рівному на стадіоні "Авангард" у п'ятницю, 26 липня.

Перший гол "Епіцентр" забив уже на 12-й хвилині. Після передачі від Мороза влучного удару завдав Миронюк.

Та на 19-й хвилині Вакула зрівняв рахунок, підібравши м'яч перед лівим кутом штрафного та влучно пробивши у ближній кут воріт.

Після цього на 57-й хвилині Пріхна вивів "Минай" уперед, скориставшись тим, що Ліповуз невдало прийняв м'яч після передачі від голкіпера Чернобая.

Утім на 66-й хвилині Бендера відновив паритет, переправивши м'яч у сітку після навісу Владислава Кристіна з лівого флангу.

Через 10 хвилин "Епіцентр" вирвався вперед: Миронюк подав на дальню для Кравчука. Проте на 87-й хвилині "Минай" вкотре зрівняв рахунок. Після навісу зі штрафного Пріхни Ременяк завдав удару головою. Після перевірки епізоду за допомогою ВАР арбітр зарахував гол.

Переможець визначився у серії пенальті, які краще пробив "Минай" - 5:3.

Перехідний турнір за право грати в УПЛ у сезоні-2024/2025

1/2 фіналу

26 липня

"Епіцентр" – "Минай" 3:5 по пен. (3:3)

Голи: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Пріхна, 57, Ременяк, 87

Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили зі складу учасників Української Прем'єр-ліги. Відповідно до рішення виконкому Української асоціації футболу, команду, яка замінить "Дніпро-1" в УПЛ, визначать у перехідному турнірі за участі чотирьох клубів ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий берег" та "Епіцентр"). Переможець турніру виступатиме в УПЛ у сезоні-2024/2025.

Турнір складається з півфіналів і фіналу. Півфінали відбулися сьогодні, 26 липня. У першому матчі "Лівий берег" у поєдинку проти "Металіста 1925" виборов місце у фіналі в серії післяматчевих пенальті. Фінал відбудеться 30 липня.

: Миронюк, 85