Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили з УПЛ
Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили зі складу учасників Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Відповідне рішення ухвалили на загальних зборах УПЛ та задовольнили таким чином прохання самого клубу.
Також більшість учасників УПЛ висловилися за те, щоб "Дніпро-1" у наступному сезоні замінив "Минай". Також розглядається варіант з проведенням перехідного турніру за участю "Миная", "Металіста 1925", "Лівого берега" та "Епіцентру".
Остаточне рішення має ухвалити виконком Української асоціації футболу.
"Дніпро-1" заснували у листопаді 2015 року після банкрутства "Дніпра". За цей час клуб пройшов шлях з аматорського чемпіонату до УПЛ, де фінішував на другому місці у сезоні 2022/23 та виступав у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Новий розіграш чемпіонату України з футболу розпочнеться 3 серпня.
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