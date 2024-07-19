Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили з УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Відповідне рішення ухвалили на загальних зборах УПЛ та задовольнили таким чином прохання самого клубу.

Також більшість учасників УПЛ висловилися за те, щоб "Дніпро-1" у наступному сезоні замінив "Минай". Також розглядається варіант з проведенням перехідного турніру за участю "Миная", "Металіста 1925", "Лівого берега" та "Епіцентру".

Остаточне рішення має ухвалити виконком Української асоціації футболу.

"Дніпро-1" заснували у листопаді 2015 року після банкрутства "Дніпра". За цей час клуб пройшов шлях з аматорського чемпіонату до УПЛ, де фінішував на другому місці у сезоні 2022/23 та виступав у кваліфікації Ліги чемпіонів.