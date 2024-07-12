УПЛ: визначився розклад матчів 1-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.

Сезон УПЛ стартує у суботу, 3 серпня. У 1-му турі фанати зможуть побачити 5 матчів. Ще три зустрічі ("Ворскла" — "Шахтар", "Олександрія" — "Динамо", "Рух" — "Полісся") - перенесені, адже гравці цих команд викликані на Олімпіаду у Парижі.

УПЛ

1-й тур

3 серпня

15:30 "Верес" — "Карпати"

18:00 "Кривбас" — "Чорноморець"

4 серпня

13:00 "Дніпро-1" — "ЛНЗ Черкаси"

15:30 "Оболонь" — "Колос"

18:00 "Зоря" — "Інгулець"