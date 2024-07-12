УПЛ: визначився розклад матчів 1-го туру
Українська Премʼєр-ліга опублікувала розклад матчів 1-го туру сезону-2024/25
Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.
Сезон УПЛ стартує у суботу, 3 серпня. У 1-му турі фанати зможуть побачити 5 матчів. Ще три зустрічі ("Ворскла" — "Шахтар", "Олександрія" — "Динамо", "Рух" — "Полісся") - перенесені, адже гравці цих команд викликані на Олімпіаду у Парижі.
УПЛ
1-й тур
3 серпня
15:30 "Верес" — "Карпати"
18:00 "Кривбас" — "Чорноморець"
4 серпня
13:00 "Дніпро-1" — "ЛНЗ Черкаси"
15:30 "Оболонь" — "Колос"
18:00 "Зоря" — "Інгулець"
- У пʼятницю, 28 червня, визначився календар сезону 2024/25 Української Премʼєр-ліги.
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