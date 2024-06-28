УПЛ опублікувала календар сезону 2024/25. Коли зіграють "Динамо" і "Шахтар"
У пʼятницю, 28 червня, визначився календар сезону 2024/25 Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Чемпіонат України з футболу стартує 3 серпня. Сезон триватиме до 24 травня - це базова дата 30-го туру.
У 1-му турі УПЛ фанати побачать матчі: "Олександрія" – "Динамо", "Ворскла" – "Шахтар", "Кривбас" – "Чорноморець", "Дніпро-1" - ЛНЗ", "Зоря" – "Інгулець", "Верес" – "Карпати", "Рух" - "Полісся" та "Оболонь" - "Колос".
"Динамо" та "Шахтар" зіграють між собою в 11-му та 26-му турах. Базові дати - 26 жовтня і 26 квітня відповідно.
- Повний календар сезону УПЛ доступний за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
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