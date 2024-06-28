УПЛ опублікувала календар сезону 2024/25. Коли зіграють "Динамо" і "Шахтар"

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чемпіонат України з футболу стартує 3 серпня. Сезон триватиме до 24 травня - це базова дата 30-го туру.

У 1-му турі УПЛ фанати побачать матчі: "Олександрія" – "Динамо", "Ворскла" – "Шахтар", "Кривбас" – "Чорноморець", "Дніпро-1" - ЛНЗ", "Зоря" – "Інгулець", "Верес" – "Карпати", "Рух" - "Полісся" та "Оболонь" - "Колос".

"Динамо" та "Шахтар" зіграють між собою в 11-му та 26-му турах. Базові дати - 26 жовтня і 26 квітня відповідно.