"Турнір чотирьох" за вихід в УПЛ: у матчі "Лівий берег" – "Металіст 1925" визначився перший фіналіст

Матч, який відбувався на стадіоні "Лівий берег", транслювало УПЛ ТБ.

Перший гол у поєдинку "Лівий берег" реалізував наприкінці першого тайму. Контратака команди завершилася передачею на лівий фланг штрафного на Когута, а він прострілив на дальню для Войцеховського.

Проте вже в додані хвилини матчу "Металіст 1925" зумів відновити рівновагу. Банада перевів м'яч на Кравця на правий кут воротарського, і той переграв воротаря.

У серії пенальті "Лівий Берег" переміг з рахунком 5:4. Єдиний раз промахнувся Арі Моура – він влучив у стійку.

30 липня "Лівий берег" у фіналі зустрінеться з переможцем пари "Епіцентр" – "Минай"

Перехідний турнір за право грати в УПЛ у сезоні-2024/2025

1/2 фіналу

26 липня

"Лівий берег" – "Металіст 1925" 1:1 (5:4 – пен.)

Голи: Войцеховський, 45+1 – Кравець, 90+4