"Турнір чотирьох" за вихід в УПЛ: у матчі "Лівий берег" – "Металіст 1925" визначився перший фіналіст
У півфінальному поєдинку за вихід до УПЛ у сезоні-2024/2025 між "Лівим берегом" та "Металістом 1925" переможця визначили в серії післяматчевих пенальті
Матч, який відбувався на стадіоні "Лівий берег", транслювало УПЛ ТБ.
Перший гол у поєдинку "Лівий берег" реалізував наприкінці першого тайму. Контратака команди завершилася передачею на лівий фланг штрафного на Когута, а він прострілив на дальню для Войцеховського.
Проте вже в додані хвилини матчу "Металіст 1925" зумів відновити рівновагу. Банада перевів м'яч на Кравця на правий кут воротарського, і той переграв воротаря.
У серії пенальті "Лівий Берег" переміг з рахунком 5:4. Єдиний раз промахнувся Арі Моура – він влучив у стійку.
30 липня "Лівий берег" у фіналі зустрінеться з переможцем пари "Епіцентр" – "Минай"
Перехідний турнір за право грати в УПЛ у сезоні-2024/2025
1/2 фіналу
26 липня
"Лівий берег" – "Металіст 1925" 1:1 (5:4 – пен.)
Голи: Войцеховський, 45+1 – Кравець, 90+4
- Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили зі складу учасників Української Прем'єр-ліги. Відповідно до рішення виконкому Української асоціації футболу, команду, яка замінить "Дніпро-1" в УПЛ, визначать у перехідному турнірі за участі чотирьох клубів ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий берег" та "Епіцентр"). Переможець турніру виступатиме в УПЛ у сезоні-2024/2025.
- Турнір складається з півфіналів і фіналу. Півфінали відбуваються сьогодні, 26 липня. О 18:00 "Епіцентр" зіграє проти "Минаю". Фінал відбудеться 30 липня. Якщо гра завершиться нічиєю в основний час, переможця визначить серія післяматчевих пенальті.
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