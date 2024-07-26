У Парижі відкрилися XXXIII літні Олімпійські ігри

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія Ігор у Парижі стала першою, що пройшла за межами стадіону. Усі збірні пропливли під час відкриття на човнах Сеною. 10,5 тис. спортсменів подолали Парижем 6,5 км до площі Трокадеро, що поруч з Ейфелевою вежею.

Олімпіаду-2024 оголосив відкритою президент Франції Емманюель Макрон. Олімпійський вогонь запалили в саду поблизу Лувру у велетенській повітряній кулі, яка злетіла в небо над Парижем.

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Україну на Олімпіаді-2024 представлятимуть 140 спортсменів, Прапороносцями нашої команди на церемонії відкриття стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.