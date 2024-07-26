Суд відхилив позов проти Фредеріка Беґбедера, звинуваченого у зґвалтуванні
Справу щодо імовірного зґвалтування проти французького письменника і режисера Фредеріка Беґбедера було закрито через відсутність серйозних або послідовних доказів
Про це пише французьке видання BFMTV.
58-річного французького письменника, режисера і сценариста Фредеріка Беґбедера в грудні 2023 року затримали після звинувачень у зґвалтуванні. Проте 26 липня справу було закрито без подальших дій, зазначив прокурор, "через відсутність серйозних або послідовних доказів", які вказують на те, що "злочин виявився недостатньо охарактеризованим".
Процедура була запущена в липні 2023 року після подання скарги жінкою, яка мала роман з Фредеріком Беґбедером протягом кількох місяців. Під час останнього вечора, проведеного разом, вони нібито мали сексуальні стосунки за згодою, але у своїй скарзі молода жінка стверджує, що потім, вночі, вона зазнала проникнення, на яке вона не давала згоду.
Фредерік Беґбедер, який був затриманий у грудні минулого року, оскаржив це. Адвокатка Ме Марі Дозе послалася на "уривчасті заяви позивача" і сказала, що її клієнт "повністю впевнений у результаті процедури".
За інформацією французького видання, заявниця була неповнолітньою на початку своїх стосунків із Фредеріком Беґбедером.
У грудні повідомлялося, що відомого письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні.
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