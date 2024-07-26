Суд відхилив позов проти Фредеріка Беґбедера, звинуваченого у зґвалтуванні

Про це пише французьке видання BFMTV.

58-річного французького письменника, режисера і сценариста Фредеріка Беґбедера в грудні 2023 року затримали після звинувачень у зґвалтуванні. Проте 26 липня справу було закрито без подальших дій, зазначив прокурор, "через відсутність серйозних або послідовних доказів", які вказують на те, що "злочин виявився недостатньо охарактеризованим".

Процедура була запущена в липні 2023 року після подання скарги жінкою, яка мала роман з Фредеріком Беґбедером протягом кількох місяців. Під час останнього вечора, проведеного разом, вони нібито мали сексуальні стосунки за згодою, але у своїй скарзі молода жінка стверджує, що потім, вночі, вона зазнала проникнення, на яке вона не давала згоду.

Фредерік Беґбедер, який був затриманий у грудні минулого року, оскаржив це. Адвокатка Ме Марі Дозе послалася на "уривчасті заяви позивача" і сказала, що її клієнт "повністю впевнений у результаті процедури".

За інформацією французького видання, заявниця була неповнолітньою на початку своїх стосунків із Фредеріком Беґбедером.

У грудні повідомлялося, що відомого письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні.



