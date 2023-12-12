Письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні
У Франції відомого письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні. У 2008 році митця заарештовували за зберігання кокаїну
Про висунення обвинувачень у зґвалтуванні 12 грудня повідомило видання Le Parisien.
Письменника викликали о 9 годині ранку до поліційного відділку, він з’явився туди у супроводі свого адвоката. Але представник прокуратури не захотів коментувати суть справи, зазначивши лише, що справа не стосується наркотиків.
Водночас два джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що молода жінка, з якою Фредерік Бегбедер мав стосунки, подала скаргу, звинувативши його в зґвалтуванні. Ці факти нібито мали місце під час перебування письменника та скаржника в одному ліжку.
Своєю чергою радіостанція France Bleu повідомила, що скаргу на митця жінка подала ще минулого року. Вона стверджує, що двічі зайнялася з Бегбедером сексом у готельному номері, але другий раз відбувся без її згоди.
- У 2021 році американського співака, письменника, художника й актора Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Це нібито відбулося у 1965 році.
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